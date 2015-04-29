Icelandair meldet solide Märzzahlen

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat März 2015 im internationalen Verkehr 183.203 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im März des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im März 23.183 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz waren dies vier Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um sieben Prozent auf 657 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ging um 4,4 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent nach oben.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres flogen mit Icelandair 207 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.