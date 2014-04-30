Icelandair meldet solide Märzzahlen

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat März 2014 im internationalen Verkehr 159.314 Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im März des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im März 24.089 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz waren dies sieben Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um siebzehn Prozent auf 615 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ging um 1,1 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent zurück. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.