Icelandair meldet solide Februarzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2015 im internationalen Verkehr 143.609 Passagiere, das waren vierundzwanzig Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 20.293 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar waren das zwei Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um neunzehn Prozent auf 528 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 4,1 Prozentpunkte auf 74,3 Prozent verbessert.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Icelandair 2,898 Millionen Passagiere.