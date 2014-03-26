Icelandair meldet solide Februarzahlen

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2014 im internationalen Verkehr 115.918 Passagiere, das waren elf Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 20.649 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar waren dies zehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um dreizehn Prozent auf 443 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung blieb mit 73,3 Prozent konstant. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.