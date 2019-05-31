Icelandair meldet solide Aprilzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2019 im internationalen Verkehr 318.310 Passagiere, das waren 19 Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im April 22.174 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von zwanzig Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 8 Prozent auf 1,170 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 6,5 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent verbessert.