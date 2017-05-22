Icelandair meldet solide Aprilzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2017 im internationalen Verkehr 272.709 Passagiere, das waren neunundzwanzig Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im April 26.112 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um fünfundzwanzig Prozent auf 1,004 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verbessert.