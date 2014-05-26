Icelandair meldet solide Aprilzahlen

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2014 im internationalen Verkehr 176.024 Passagiere, das waren neunzehn Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im April 22.417 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril waren dies dreizehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um siebzehn Prozent auf 658 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,4 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.