Icelandair meldet guten September

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat September 2016 im internationalen Verkehr 388.414 Passagiere, das waren neunzehn Prozent mehr als im September des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im September 31.229 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember waren das siebzehn Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 28 Prozent auf 1,498 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.