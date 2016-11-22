Icelandair meldet guten Oktober

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Oktober 2016 im internationalen Verkehr 320.986 Passagiere, das waren sechsundzwanzig Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im Oktober 26.502 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren das sieben Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 32 Prozent auf 1,197 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz ging die Auslastung um 4,1 Prozentpunkte auf 71,1 Prozent zurück.