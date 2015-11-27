Icelandair meldet guten Oktober

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Oktober 2015 im internationalen Verkehr 253.868 Passagiere, das waren neunzehn Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im Oktober 24.758 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren dies drei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um sechzehn Prozent auf 908 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz stieg die Auslastung um 1,6 Prozentpunkte auf 74,9 Prozent.