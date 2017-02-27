Icelandair meldet guten Jahresauftakt

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Januar 2017 im internationalen Verkehr 205.734 Passagiere, das waren achtzehn Prozent mehr als im Januar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Januar 20.276 Passagiere, das war ein Prozent weniger als im Vorjahresjanuar. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 22,0 Prozent auf 855,2 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 73,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 3,997 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 18 Prozent.