Icelandair meldet guten Jahresauftakt

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Januar 2016 im internationalen Verkehr 173.549 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Januar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Januar 20.385 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um neunzehn Prozent auf 701 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um2,5 Prozentpunkte auf 74,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Icelandair 3,369 Millionen Passagiere.