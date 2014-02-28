Icelandair meldet guten Jahresauftakt

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Januar 2014 im internationalen Verkehr 124.745 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Januar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Januar 20.353 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar waren dies fünf Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um fünfzehn Prozent auf 519,2 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 70,5 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Icelandair 2,564 Millionen Passagiere.