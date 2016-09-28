Icelandair meldet guten August

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat August 2016 im internationalen Verkehr 483.979 Passagiere, das waren siebzehn Prozent mehr als im August des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im August 35.959 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren dies acht Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 22 Prozent auf 1,704 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,5 Prozent.