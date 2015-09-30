Icelandair meldet guten August

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat August 2015 im internationalen Verkehr 412.601 Passagiere, das waren siebzehn Prozent mehr als im August des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im August 33.257 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren dies drei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um vierzehn Prozent auf 1,394 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 89,2 Prozent.