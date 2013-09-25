Icelandair meldet guten August

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat August 2013 im internationalen Verkehr 300.089 Passagiere, das waren elf Prozent mehr als im August des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im August 32.935 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren dies zwölf Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um elf Prozent auf 1,029 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 85,6 Prozent.