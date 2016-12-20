Icelandair meldet Novemberzahlen

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2016 im internationalen Verkehr 23.864 Passagiere, das waren zwanzig Prozent mehr als im November des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im November 22.796 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember waren dies zwei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um dreiundzwanzig Prozent auf 900 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz ist die Auslastung um 7,4 Prozentpunkte auf 67,2 Prozent.