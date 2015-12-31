Icelandair meldet Novemberzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2015 im internationalen Verkehr 192.843 Passagiere, das waren zwanzig Prozent mehr als im November des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im November 22.357 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember waren dies fünf Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um fünfzehn Prozent auf 734 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. die Auslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz stieg die Auslastung um 1,8 Prozentpunkte auf 74,5 Prozent.