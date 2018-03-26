Icelandair meldet Februarzahlen

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2018 im internationalen Verkehr 190.720 Passagiere, das waren fünf Prozent weniger als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 21.850 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht das einem leichten Rückgang von drei Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um ein Prozent auf 767,5 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 74,3 Prozent.