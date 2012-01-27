Iberias Piloten streiken erneut

Die spanische Fluggesellschaft Iberia musste am Freitag, den 27. Januar 2012, wegen einem Pilotestreik 93 Flüge streichen.

Iberia befürchtet, dass auch am kommenden Montag Flüge ausfallen werden, da die Piloten erneut nicht zur Arbeit erscheinen wollen. Viele Flugzeugführer von Iberia haben bereits an ein paar tagen im Dezember und Januar ihre Arbeit niedergelegt. Die Pilotengewerkschaft Sepla wehrt sich mit den Streikaktionen gegen das Vorhaben ihres Arbeitgebers, eine eigene Billigtochter zu gründen. Iberia Express soll sich ab dem Frühjahr auf Flüge innerhalb Spaniens und Europas spezialisieren.