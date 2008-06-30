Iberia revidiert Strategie

Auch Iberia setzt Rotstift an. Die spanische Airline wir die Flotte weniger rasch ausbauen, als es ursprünglich geplant war.

Die Fluggesellschaft wird auch unrentable Strecken innerhalb Spaniens und nach Destinationen in Europa einschränken. Die spanische Fluggesellschaft wird ihre Stärke nach Südamerika weiter ausbauen. Die Flottengrösse wird vorerst bei 132 Flugzeugen eingefroren, bis ins Jahr 2011 war ein Ausbau auf 140 Maschinen geplant. Als Hauptgrund nennt Iberia die hohen Treibstoffpreise und aufkeimende Rezessionsängste.