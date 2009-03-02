Iberia reduziert Kapazität doppelt so stark wie geplant

Iberia wird in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Sitze streichen als ursprünglich geplant waren.

Noch im Januar sagte die Fluggesellschaft, dieses Jahr sollen 1,7 Prozent der Kapazität reduziert werden, jetzt sind es bis zu 4 Prozent. Um Kosten zu senken denkt Iberia auch über Pensionierungsprogramme und vorübergehende Entlassungen nach.

Zuvor gab Iberia einen operativen Verlust 2008 von EUR 79 Millionen (USD 100 Millionen) bekannt. Der Reingewinn sank 90 Prozent auf EUR 32 Millionen. Im vierten Quartal musste sogar ein Nettoverlust von EUR 19 Millionen verzeichnet werden, im Vorjahr waren es noch EUR 105 Millionen Gewinn. Die Fusion mit British Airways soll stattfinden, auch trotz der Probleme mit den Pensionszahlungen bei BA.