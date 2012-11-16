Iberia muss Stellen abbauen

Spaniens Flag Carrier muss sich wegen der schweren Wirtschaftskrise in Spanien gesund schrumpfen, dies teilte der Mutterkonzern IAG mit.

Die International Airlines Group spricht von etwa 4.500 Angestellten, welche über die nächsten Jahre ihren Job verlieren könnten. Wegen den schlechten Absatzzahlen sollen bis zu 25 Verkehrsflugzeuge aus der Flotte genommen werden. Der Gesundungsprozess beinhaltet noch mehr Unannehmlichkeiten für das Personal, so sind auch Gehaltskürzungen vorgesehen. Sollten die jetzt angekündigten Sparmassnahmen nicht ausreichen oder die Gewerkschaften bis Mitte Januar nicht mitspielen, müsse die Kapazität noch weiter verringert werden. Iberia kämpft wegen der Eurokrise mit einem schleppenden Absatz. Die Airline fliegt zusammen mit British Airways unter dem Holding Dach der IAG.