Iberia mit weniger Passagierverkehr im August

Der Passagierverkehr von Iberia sank im August um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kapazitätsreduktionen auf dem heimischen Markt führten zu einem Rückgang des Verkehrs um 26.1 Prozent in Spanien. Der Auslastungsfaktor sank von 85,6 auf 84,2 Prozent. Die Kapazitätsreduktion von 20,3 Prozent auf dem Inlandmarkt wurde überflügelt von einem Anstieg um 5,7 und 3,8 Prozent auf Mittel- beziehungsweise Langstreckenflügen. Insgesamt stieg die Kapazität um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Im Juli gab die spanische Nationalfluggesellschaft Fusionsgespräche mit BA bekannt. Der Passagierverkehr von BA ist im August um 1,6 Prozent zurückgegangen.