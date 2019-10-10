Iberia mit mehr Passagieren

Iberia Airbus A340 (Foto: Airbus)

Mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia flogen im September 2019 insgesamt 2,013 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Iberia baute die Verkehrsleistung um 8,3 Prozent auf 6,533 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, während sich die Nachfrage um 10,4 Prozent auf 5,760 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 88,2 Prozent, das entspricht einem Plus von 1,7 Prozentpunkten.

Mit Iberia flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 16,902 Millionen Passagiere, das waren 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.