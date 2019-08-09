Iberia mit mehr Passagieren

Airbus A350-900 Iberia (Foto: Airbus)

Mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia flogen im Juli 2019 insgesamt 2,186 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Iberia baute die Verkehrsleistung um 7,5 Prozent auf 6,977 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, während sich die Nachfrage um 10,6 Prozent auf 6,326 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte 90,7 Prozent, das entspricht einem Plus von 2,5 Prozentpunkten.

Mit Iberia flogen in den ersten sieben Monaten 12,829 Millionen Passagiere, das waren 7.3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.