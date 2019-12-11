Iberia meldet mehr Passagiere

Iberia Airbus A350 (Foto: Airbus)

Mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia flogen im November 2019 insgesamt 1,785 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Iberia baute die Verkehrsleistung um 2,2 Prozent auf 5,695 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, während sich die Nachfrage um 5,8 Prozent auf 4,896 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November hohe 86,0 Prozent, das entspricht einem Plus von 2,9 Prozentpunkten.

Mit Iberia flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 20,673 Millionen Passagiere, das waren 7,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.