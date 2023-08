Iberia meldet für 2009 einen Verlust

Der spanische Flag Carrier musste heute einen Jahresverlust von 273 Millionen Euro bekanntgeben.

Iberia bezeichnete das vergangene Geschäftsjahr als eines der schwierigsten in ihrer langen Unternehmensgeschichte. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Madrid erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 4,409 Milliarden Euro, dies entspricht einem Minus von 19,1 Prozent. Die Aufwendungen konnten lediglich um 11,9 Prozent auf 4,873 Milliarden Euro gesenkt werden. Der Durchschnittsertrag pro verkauften Sitzplatzkilometer sank um 14,1 Prozent. Nach 13 Jahren im Gewinn flog Iberia im schwierigen 2009 einen Verlust von 273 Millionen Euro ein. Ende 2009 betrieb Iberia eine Flotte von 109 Flugzeugen, die im Durchschnitt 10,3 Stunden im Tag in der Luft verbrachten. Iberia beschäftigt mehr als 20.500 Mitarbeiter.