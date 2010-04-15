Iberia meldet Verkehrsabnahme

Die spanische Airline Iberia muss für den vergangenen Monat einen Rückgang des Passagierverkehrs 3,2 Prozent vermelden.

Grund für das schlechtere Resultat sah die Airline in der Erodierung des spanischen und europäischen Marktes durch Low-Cost-Konkurrentinnen. Konfrontiert mit der sinkenden Nachfrage, kürzte Iberia ihre Kapazität im März um 6,8 Prozent, wodurch die Auslastung um drei Prozentpunkte auf 81,7 Prozent gehoben werden konnte. British Airways meldet derweil eine Abnahme der Passagierzahlen um 11,4 Prozent, hauptsächlich verursacht durch einen siebentägigen Streik, spürt jedoch eine leichte Erholung der Nachfrage.



