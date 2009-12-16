Iberia meldet Auslastungszahlen

Im letzten Monat hatte die spanische Iberia ihre Flugzeuge um 0,7 Prozentpunkte besser gefüllt als im Jahr zuvor.

Die Airline meldete für den Monat November eine Auslastung von 77,8 Prozent, 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Iberia, die sich zurzeit in den Vorbereitungen für einen Zusammenschluss mit British Airways befindet, gab ausserdem bekannt, dass der Passagierverkehr um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei.