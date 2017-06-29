Iberia kauft zwanzig A320neo

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Die spanische Fluggesellschaft Iberia hat am 28. Juni 2017 den Kauf von zwanzig Airbus A320neo bekanntgegeben.

Die modernen Airbus Flugzeuge sollen für die Modernisierung der Flotte verwendet werden. Die ersten A320neo aus diesem Auftrag werden in der ersten Jahreshälfte 2018 ausgeliefert, bis im Jahr 2021 sollen dann alle zwanzig A320neo an Iberia ausgehändigt worden sein. Laut den aktuellen Listenpreisen von Airbus hat diese Bestellung einen Wert von 1,84 Milliarden US Dollar. Die International Airline Group IAG, zu der auch Iberia gehört, konnte mit dem europäischen Flugzeugbauer jedoch einen signifikant tieferen Preis aushandeln.