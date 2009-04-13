Iberia kürzt Stellen

Iberia Lineas Aereas soll 1.200 Stellen im Bereich der Flughafen Dienstleistungen streichen wollen.

Wie die spanische Zeitung Expansion berichtete, soll die Airline bei ihren Bemühungen, finanziell wieder in den grünen Bereich zu gelangen, die Kürzung von 1.200 Stellen vorsehen. Betroffen von den Entlassungen sei ihre Flughafenabteilung. Expansion zitierte den Generaldirektor der Airline, Jose Luis Freire, der sagte, Iberia habe das Ziel, bis 2011 einen Gewinn vor Steuern von 15 Millionen Euro zu erwirtschaften. Dazu sei es nötig, bei der Einheit Iberia Services Stellen zu kürzen.



