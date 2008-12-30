Iberia holt Berater in Sachen BA

Iberia gab bekannt, dass sie HR Berater angestellt habe, um den Pensionsfond der British Airways zu prüfen und die Folgen einer Fusion besser einschätzen zu können.

Iberia gab bekannt, dass sie HR Berater angestellt habe, um den Pensionsfond der British Airways zu prüfen und die Folgen bei einer Fusion besser einschätzen zu können.