Iberia hat noch nicht über Fusionsdetails mit BA entschieden

Der Verwaltungsrat der spanischen Iberia hat immer noch nicht entschieden, wie es mit der Fusion mit BA weitergehen soll.

Ihr monatliches Treffen mit British Airways führte zu keinem Resultat, obwohl der Iberia Vorsitzende Fernando Conte angekündigt hatte, dass der März zum Schlüsselmonat der Fusion würde. Entschieden werden muss etwa noch die Verteilung der Anteile, die Besetzung der Managementposten und der Standort des neuen Hauptsitzes.