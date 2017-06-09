Iberia feiert 70 Jahre Schweiz Spanien

Iberia Airbus A340 (Foto: Airbus)

Iberia feiert heute, den 9. Juni 2017, den 70. Geburtstag ihres Erstfluges in die Schweiz.

Nach einem Probeflug wenige Tage zuvor nahm Iberia am 9. Juni 1947 die Linie Madrid – Barcelona – Genf mit einer DC-3 auf, die zwischen 21 und 28 Fluggäste befördern konnte. Die Stadt am Genfer See wurde nach Lissabon, London, Rom und Buenos Aires zum fünften internationalen Ziel der spanischen Fluggesellschaft.

70 Jahre später fliegt Iberia nicht nur nach Genf mit 24 Hin- und Rückflügen pro Woche aus Madrid an, sondern ebenso nach Zürich mit drei täglichen Verbindungen und seit 26. März sechs Mal wöchentlich auch nach Basel.

Mit Beginn des Winterflugplans ab Ende Oktober wird Iberia die Präsenz in der Schweiz weiter ausbauen. Dann werden zwischen Genf und Madrid wöchentlich 27 Verbindungen angeboten und die Flüge zwischen der spanischen Hauptstadt und Basel auf einen Flug pro Tag ausgeweitet. Zwischen Ende Oktober 2017 und März 2018 werden dann auf den drei Strecken in die Schweiz rund 360.000 Sitzplätze angeboten, 21,2 % mehr als in der Wintersaison 2016/2017.

Iberia-Kunden aus der Schweiz können über Madrid 29 weiteren Zielen in Spanien, Lissabon, Porto, Faro und Madeira in Portugal, acht Städte in Afrika und 18 Ziele in Lateinamerika sowie weitere fünf in den USA erreichen. Die größte Nachfrage haben Iberia-Flüge aus/nach der Schweiz mit den Zielen Gran Canaria, Santiago de Compostela und Asturias in Spanien, San José, Buenos Aires, Santiago de Chile und Lima in Lateinamerika sowie Miami in den USA. 2016 beförderte Iberia im Vorjahresvergleich 13,44 % mehr Fluggäste zwischen der Schweiz und Spanien.

Über Iberia: Die Fluggesellschaft Iberia ist der Marktführer in Flügen zwischen Europa und Lateinamerika. Sie steuert 124 Ziele in 48 Ländern in Europa, Amerika, Afrika, dem Mittleren Osten und Asien an. Gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Iberia Express und dem Franchiseunternehmen Iberia Regional Air Nostrum bietet die Gesellschaft mit einer Flotte von ca. 135 Flugzeugen rund 600 Flüge täglich an FlightStats zufolge war Iberia 2016 die pünktlichste Fluggesellschaft weltweit. Iberia ist Mitglied der Allianz oneworld, die täglich mehr als 14.000 Flüge an ca. 1.000 Flughäfen in über 150 Ländern durchführt.

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