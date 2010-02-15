Iberia erzielt Monatsrekord

Die spanische Airline Iberia hat ihre Flugzeuge im Januar um 5,9 Prozent besser ausgelastet als im Vorjahr und damit einen Rekord für diesen Monat erzielt.

Insgesamt transportierte die Airline 1,9 Prozent mehr Passagiere, nämlich 3,92 Millionen, während die Auslastung um 5,9 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent anstieg, ein Rekord für den Monat Januar, der teilweise der Kürzung der Kapazität zu verdanken ist. Im Vergleich dazu beförderte British Airways im selben Monat sieben Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr, während die Zahl bei Rivalin Air France-KLM um 1,6 Prozent zurückging. Prognosen der IATA zufolge wird 2010 ein hartes Jahr für die Airlines, sie rechnet mit Verlusten in Höhe von US$5,6 Milliarden.