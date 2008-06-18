Iberia erwartet trotz hoher Ölpreise einen Gewinn

Die spanische Airline Iberia leidet an den erhöhten Treibstoffpreisen, soll Ende 2008 aber dennoch einen Gewinn ausweisen können.

Iberia erzielte im ersten Quartal einen Betriebsverlust von EURO 28,3 Millionen und einen Nettoverlust von Euro 441.000. Ein Sprecher der Airline sagte, dass der Mehraufwand an Benzin auf die Passagiere abgewälzt werden müsse, jedoch gäbe es diesbezüglich auch eine obere Grenze. Iberia führt ausserdem Gespräche mit British Airways, welche 13,5% der Airline besitzt, über eine geschäftliche Allianz, eine Fusion ist nicht vorgesehen. Hingegen wartet Iberia auf eine Vereinigung von zwei anderen spanischen Fluggesellschaften – Vueling and Clickair – von welchen Iberia einen Anteil von 20% besitzt, mit Erhöhungsoption auf 80%.