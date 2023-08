Iberia Piloten erneut am Streiken

Die Piloten der spanischen Fluggesellschaft Iberia treten am Montag, den 9. Januar 2012, erneut in den Arbeitsausstand.

Neben dem Montag wollen die Flugzeugführer des spanischen Flag Carriers auch am Mittwoch streiken. Nach Angaben von Iberia werden am Montag und am Mittwoch insgesamt 213 Flüge gestrichen. Von dem Streik sind rund 23.000 Passagiere betroffen, von denen ein großer Teil umgebucht werden konnte. Die wichtigsten Touristen Verbindungen zu den Balearen und Kanarischen Inseln sind von den Streiks nicht betroffen. Die Piloten der Iberia hatten bereits am 18. Und 29. Dezember 2011 gestreikt. Die Pilotengewerkschaft Sepla wehrt sich mit den Streikaktionen gegen das Vorhaben von Iberia, eine eigene Billigtochter zu gründen. Iberia Express soll sich ab dem Frühjahr auf Flüge innerhalb Spaniens und Europas spezialisieren.