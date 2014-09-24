Iberia Express fliegt von Stuttgart nach Madrid

Die Fluggesellschaft Iberia Express verbindet ab Sonntag, den 26. Oktober 2014, Stuttgart wieder mit Madrid.

Geflogen wird jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags. Der Hinflug startet in Stuttgart abends um 19.10 Uhr, Rückflug nach Stuttgart ist um 15.50 Uhr. Im Einsatz ist ein Airbus A320 mit einer Business und Economy Class und insgesamt 177 Sitzplätzen. Die 2011 gegründete Iberia Express ist ein Tochterunternehmen der Fluggesellschaft Iberia. Von ihrem Heimatflughafen Madrid-Barajas aus bestehen Umsteigemöglichkeiten zu 32 weiteren Zielen in Spanien, nach Lissabon und Porto in Portugal, zu elf afrikanischen Zielen sowie zu 16 Städten in Lateinamerika und drei Zielen in den USA.