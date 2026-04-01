ITA Airways tritt der Star Alliance bei

ITA Airways Airbus A321neo (Foto: ITA Airways)

Star Alliance hat ITA Airways offiziell als neues Mitglied aufgenommen und damit die Integration der italienischen Fluggesellschaft in die größte Airline-Allianz der Welt abgeschlossen.

ITA Airways feierte ihren Beitritt zur Allianz mit einer Zeremonie in der Piazza di Spagna Lounge im Terminal 3 des Flughafens Rom-Fiumicino. Seit dem 1. April ist ITA Airways vollständig in das globale Netzwerk der Allianz eingebunden. Ihr Drehkreuz Rom-Fiumicino und der Flughafen Mailand-Linate, die von insgesamt 17 Star-Alliance-Mitgliedern angeflogen werden, verbinden sich mit über 1.150 Destinationen weltweit. Kunden, die innerhalb des Netzwerks reisen, profitieren ab sofort von durchgängigem Check-in, gegenseitiger Anerkennung von Vielfliegerstatus und Zugang zu Star Alliance Lounges. Dies sorgt für ein reibungsloseres Reiseerlebnis bei Flügen nach und aus Italien.

ITA Airways befördert jährlich über 16 Millionen Passagiere und erweitert das Netzwerk der Allianz um mehr als 350 tägliche Flüge. Unterstützt wird dies durch ein starkes Inlands- und Regionalnetz. Die Aufnahme erweitert die Reisemöglichkeiten in Italien und Europa und verbessert gleichzeitig die Verbindungen zwischen Südeuropa und wichtigen internationalen Märkten.

Als Mitglied profitieren berechtigte Kunden von Priority-Services, Lounge-Zugang im gesamten Allianz-Netzwerk und der gegenseitigen Anerkennung von Vielfliegerprogrammen, einschließlich des Sammelns und Einlösens von Meilen. Star Alliance Gold-Kunden erhalten zudem Zugang zu den ITA Airways Lounges in Rom, Mailand und Catania.

Mit dem Beitritt von ITA Airways umfasst die Star Alliance nun 26 Mitgliedsfluggesellschaften und bietet täglich mehr als 17.500 Flüge in einem globalen Netzwerk an, das sich über mehr als 190 Länder erstreckt.