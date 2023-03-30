ITA Airways mit hohem Verlust

ITA Airways Airbus A320 (Foto: ITA Airways)

ITA Airways muss für das Jahr 2022 einen hohen Verlust von 486 Millionen Euro hinnehmen, der Umsatz erreichte dabei 1,576 Milliarden Euro.

Nach Angaben der staatlich kontrollierten ITA Airways führte sie im Laufe des Berichtsjahre 2022 rund 97.000 Linienflüge durch und beförderte dabei 10,1 Millionen Passagiere, was verglichen mit dem Vorjahr einem Plus von 1,3 Millionen Passagieren entspricht.

Als Grund für die roten Zahlen nennt ITA Airways die Nachwehen der Coronakrise, die stark gestiegenen Treibstoffkosten sowie den schlechten Euro-Dollar-Kurs. Für das Jahr 2023 erwartet ITA Airways bessere Zahlen, da sich der Flugverkehr auch in Italien nach Corona wieder normalisiert.