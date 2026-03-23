ITA Airways bei Miles & More

ITA Airways Airbus A321neo (Foto: ITA Airways)

Ab 1. April 2026 wird Miles & More das offizielle Loyalitätsprogramm von ITA Airways. Das Vielfliegerprogramm der Lufthansa Group steht dann allen Fluggästen der italienischen Fluggesellschaft offen.

Sie erhalten mit ihrer Anmeldung bei Miles & More Zugang zu einem weltweiten Partner-Netzwerk mit einem exklusiven Prämienangebot und zahlreichen Serviceleistungen. Diese neue Zusammenarbeit zwischen Miles & More und ITA Airways ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group.

Die Anmeldung für Miles & More wird ab dem 1. April auch über das Onlineportal ita-airways.com und die App der Airline möglich sein. Fluggäste der italienischen Fluggesellschaft profitieren von der ersten Meile an vom führenden Vielfliegerprogramm Europas mit seinem weltweiten Netzwerk aus 35 Airlines und über 135 weiteren Programm-Partnern. Hierzu zählen renommierte Hotels, weltweite Mietwagenanbieter sowie zahlreiche Produkt- und Shoppingmarken. Miles & More Teilnehmende können außerdem bei allen Fluggesellschaften der Lufthansa Group, bei allen Airlines der Star Alliance sowie bei weiteren Partner-Airlines Meilen sammeln. Diese können wahlweise für Prämienflüge, reisebezogene Prämien sowie zahlreiche ausgewählte Produkte und Dienstleistungen eingelöst werden. Außerdem können die neuen Teilnehmenden „Points“ zum Erreichen oder zum Erhalt eines Vielfliegerstatus innerhalb der Lufthansa Group sammeln. Für Kundinnen und Kunden der ITA Airways, die bereits einen Vielfliegerstatus haben, wird zudem über einen Status Match ein attraktives Angebot zum Wechseln in das Miles & More Programm veröffentlicht. Die Partnerschaft zwischen ITA Airways und Miles & More wird mit zusätzlichen Angeboten im Verlauf des Jahres weiter ausgebaut.

Durch die Aufnahme von ITA Airways baut Miles & More seine führende Position weiter aus. Alle 39 Millionen Miles & More Teilnehmenden bekommen dadurch die Möglichkeit, im Streckennetz von ITA Airways Meilen zu sammeln, für Flüge einzulösen und „Points“ für den begehrten Vielfliegerstatus zu erhalten.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer Lufthansa Group, sagt:

Die Aufnahme von ITA Airways in das Miles & More Programm ist ein einzigartiger Meilenstein, nicht nur hinsichtlich des Programmangebots, sondern auch aus Sicht der Airline-Kunden. Mit diesem Schritt bleiben wir bei der Integration von ITA Airways als Netzwerk-Airline auf Kurs. Die Kunden von ITA Airways erhalten Zugang zu einem branchenführenden Programm, das seine hervorragende Position weiter ausbauen und zusätzliche Synergien für seinen weltweiten Kundenstamm schaffen wird. ITA Airways hat die strategische Entscheidung getroffen, Miles & More als großes und global verankertes Loyalitätsprogramm zu nutzen und seinen Kunden künftig ein weltweites Streckennetz zum Sammeln von Meilen anzubieten. Damit wird ITA Airways weiter in unsere weltweite Vertriebsstruktur der Lufthansa Group Airlines integriert.

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