ILS Vermessungsflüge in Frankfurt

Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

In der Zeit vom 18. bis zum 21. August 2016 finden am Flughafen Frankfurt wieder Vermessungsflüge statt.

Dabei sollen die Instrumentenlandesysteme (ILS) der Nordwest-Landebahn für beide Betriebsrichtungen (Ost- und Westwetterlage) auf ihre Genauigkeit hin vermessen werden. Als Vermessungsflugzeug kommt eine zweimotorige Propellermaschine vom Typ Beechcraft King Air 350 zum Einsatz. In dieser Zeit ist auch in der Nacht mit Lärmbelästigungen zu rechnen. Falls die Vermessungen in diesen Tagen, zum Beispiel wegen schlechten Wetters, nicht durchgeführt werden können, werden sie auf den Zeitraum vom 25. bis zum 27. August 2016 verlegt.

Die Vermessung technischer Einrichtungen ist notwendig für die Sicherheit im Luftverkehr. Daher bittet die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH die Bevölkerung um Verständnis. Trotz des Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt dürfen technische Überprüfungsflüge, wie zum Beispiel solche Vermessungsflüge, auch während der Nacht stattfinden. Tagsüber würden diese Flüge zu einer großen Beeinträchtigung des regulären Flugverkehrs führen.

DFS