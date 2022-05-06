ILS Messflüge am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) wird kommende Woche das Instrumentenlandesystem am Flughafen Stuttgart neu vermessen, das könnte anfangs nächster Woche in der Nacht zu mehr Lärm führen.

Am Montag, 09. Mai 2022 und Dienstag, 10. Mai 2022 sind mehrere Anflüge des Messflugzeugs von Westen und Osten her auf die Landebahn geplant. Die Flüge finden während der Nacht statt. Bei schlechtem Wetter wäre eventuell auch noch der Mittwoch, 11. Mai 2022 für die Messungen nötig.

Flugsicherung und die Flughafen Stuttgart GmbH bitten um Verständnis für diesen notwendigen Check. Die regelmäßigen Messflüge sind gesetzlich vorgeschrieben, um zu gewährleisten, dass das Instrumentenlandesystems korrekt funktioniert.