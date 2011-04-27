ILFC fixiert Airbus Grossauftrag

Die International Lease Finance Corporation (ILFC) gab gestern bekannt, dass ein Grossauftrag über 100 A320neo Maschinen finalisiert wurde.

Die International Lease Finance Corporation (ILFC) gab gestern bekannt, dass der Grossauftrag über 100 A320neo Maschinen mit Airbus finalisiert wurde.

ILFC hat bei Airbus im März 2011 eine Kaufabsichtserklärung für 100 Single Aisle Verkehrsflugzeuge unterzeichnet. Der renommierte Flugzeugfinanzierer hat diesen Auftrag über die Maschinen aus der A320neo Familie nun mit Airbus unter Dach und Fach gebracht. Der Grossauftrag entspricht einem Marktwert von rund 8 Milliarden US Dollar. In der Bestellung hat sich ILFC vorerst auf 75 A320neo und 25 A321neo verständigt.