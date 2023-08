ILFC fixed 21 neue Verträge

ILFC hat letzte Woche Leasingverträge und Flugzeuglieferungen mit 21 Fluggesellschaften bekannt gegeben.

Die Leasinggesellschaft konnte folgende Deals abschliessen: Mit Garuda für zwei neue A330-200 für 84, resp. 86 Monate, mit V Australia für eine neue 777-300ER für 148 Monate, mit Aerosvit für eine gebrauchte 737-500 für fünf Jahre, AVE.com erhält eine gebrauchte 737-300 während fünf Jahren, eine gebrauchte 747-400F geht für 54 Monate an Air Atlanta Icelandic, mit Avianova für zwei gebrauchte A320-200 während 58 und 59 Monate, eine gebrauchte 757-200ER für Mint Airways für vier Jahre, mit Sun Country Airliners für eine gebrauchte 737-800 für 51 Monate, eine gebrauchte A321-200 geht für sieben an Ural Airlines Jahre, zwei gebrauchte A321-200 an Turkuaz Airlines für je 57 Monate. Weiter Flugzeuge, insgesamt dreizehn, gehen an Nordwind Airlines, Gol, Belavia, Tailwind Airlines, Vision Airlines, Vladivostok Avia, Saga Airlines, Air Transat, Air Seychelles, Batavia und an die LOT Polish Airlines.