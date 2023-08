ILFC bestellt 33 Boeing 737-800

Der Flugzeugfinanzierer International Lease Finance Corporation hat bei Boeing eine Bestellung für 33 Boeing 737-800 der neusten Generation abgeschlossen.

Die Maschinen werden ab 2012 an ILFC ausgeliefert und mit den neusten Modifikationen bei der 737 Baureihe versehen sein. Als Triebwerkvariante hat ILFC CFM56-7BE gewählt, die weniger Luftwiderstand leisten als bei den früheren 737-800 Versionen. Der neue Auftrag entspricht einem Marktwert von mehr als 2,6 Milliarden US Dollar. ILFC konnte sich die Grossbestellung über 100 Maschinen von Airbus und dieser 33 Boeing Jets über Flugzeugverkäufe und einer Umschuldung und Neufinanzierung bei 11 Banken leisten und will sich damit das prosperierende Fortbestehen und die Erneuerung ihrer Flotte im Leasingmarkt sichern. ILFC hat seit 1978 mehr als 430 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben und bei Kunden Airlines platziert.