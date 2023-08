ILA 2012 gelingt Punktlandung

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2012 hat bei der Premierenveranstaltung auf dem neuen Messegelände Berlin ExpoCenter Airport eine Punktlandung hingelegt.

Mit der größten Beteiligung in der über 100jährigen Geschichte der ILA zeigten 1.243 Aussteller aus 46 Ländern eine eindrucksvolle Leistungsschau an High Tech-Produkten aus allen Bereichen der Aero-space-Industrie. Die konzeptionelle Erweiterung der ILA um neue Segmente und Themen wie UAS (Unmanned Aircraft Systems) oder „Ökoeffizientes Fliegen“ stießen auf großes Interesse. Im Bereich UAS wurde eine umfassende Produktbandbreite von kleinen Drohnen bis hin zum unbemannten Großfluggerät für die zivile und militärische Nutzung präsentiert. Industrielle Innovationen und Forschungsprojekte, von Flugzeugsitzen und künftigen Kabinenkonzepten über immer umweltfreundlichere Triebwerke bis hin zu neuen Werkstoffen und alternativen Flugkraftstoffen, stellten die Fähigkeit der Branche bei der Entwicklung umwelt- und klimafreundlicher Luftfahrzeugtechnik dar. Der Nutzen und die Innovationskraft der Raumfahrt stand im Mittelpunkt des Space Pavilions unter dem Motto „Space for Earth“. Starke Zuwächse verzeichneten das International Suppliers Center (ISC), europäischer Marktplatz für die Zulieferindustrie, und das ILA CareerCenter, die größte Aerospace-Jobbörse Europas. Auch das ILA HeliCenter sowie das „roger Airfield“ für die Allgemeine Luftfahrt boten den Branchenvertretern eine aktuelle Übersicht an Fluggeräten und branchenspezifischen Produkten. Rund 275 Fluggeräte wurden im Verlauf der Messe am Boden und in der Luft präsentiert, darunter die beiden weltgrößten Verkehrsflugzeuge Airbus A-380 und Boeing 747-8 sowie die Beluga von Airbus, das Transportflugzeug mit dem weltgrößten Ladevolumen. Der weltweit modernste Militärtransporter A-400M wurde am Boden und in der Luft präsentiert. Als Weltpremieren auf Messen wurden der Eurocopter Hybrid-Demonstrator X3 oder die Elektra One Solar gezeigt. Beeindruckende Vorführungen boten erstmals auf der ILA die Nationalstaffeln aus der Türkei und dem Partnerland Polen. Die Bandbreite des Flugprogramms reichte von Traditionsflugzeugen wie einer De Havilland von 1936 bis zu Kampfjets wie Eurofighter, MiG-29 und F-18. Eröffnet wurde die ILA 2012 von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sowie dem Stellvertretenden Ministerpräsident und Wirtschaftsminister der Republik Polen, Waldemar Pawlak. Veranstaltet wurde die ILA 2010 vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) sowie der Messe Berlin GmbH. Dietmar Schrick, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI): „Die Rekordbeteiligung und Internationalität unserer diesjährigen Aussteller zeigt, dass wir mit unseren diesjährigen Schwerpunktthemen und neuen Segmenten im Wettbewerb internationaler Luft- und Raumfahrtmessen sehr gut aufgestellt sind. Wir haben während der vergangenen Tage unsere wichtigen Gesprächs- und Geschäftspartner aus Wirtschaft, Politik, Militär, Wissenschaft und Forschung zu Gast gehabt. Unsere Aussteller waren mit der Qualität der Fachbesucher äußerst zufrieden. Der Verlauf der ILA 2012 ist eine gute Basis dafür, die Messe flexibel und den Marktbedürfnissen entsprechend weiterzuentwickeln.“ Raimund Hosch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: „Für die künftige Vermarktung unseres neuen Veranstaltungsgeländes war die ILA 2012 ein Auftakt nach Maß. Die kompakte Hallenstruktur mit kurzen Wegen zwischen den Ausstellungssegmenten, die schnelle Erreichbarkeit aus der Innenstadt sowie die Tauglichkeit des Geländes gerade für luftfahrt-affine Veranstaltungen sind sehr gut bei den Ausstellern und Besuchern aus aller Welt angekommen. Dies gilt auch für potentielle Veranstalter, die sich das Messegelände im Live-Betrieb der ILA angeschaut haben. Die direkte Anbindung an den Flughafen stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar und macht das ExpoCenter Airport auch für andere Messen und Events aller Branchen hochinteressant.“ Pressemeldung ILA