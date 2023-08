ILA 2010 mit vielen Highlights

Auf der ILA 2010 wird zum ersten Mal der Airbus Militärtransporter A400M einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt, die Lufthansa wird einen Airbus A380 vorführen.

3. European Conference on Materials and Structures in Aerospace - EUCOMAS (7. und 8. Juni)

Europäische Konferenz der Allgemeinen Luftfahrt (7. Juni)

Airbus-Ministerkonferenz (8. Juni)

Internationale Konferenz „Greener Skies Ahead“ (8. Juni)

5. Internationaler Parlamentariertag (10. Juni)

Autonomous Future - Unmanned Aerial Systems in den Streitkräften“ (10. Juni)

Composite in der Luft- und Raumfahrt (9. Juni)

Dritter Europäischer Lufttransport Kongresses (9. Juni)

4th Future Military Pilot Training Conference (9.-10. Juni)

2. ILA Aviation Investorenkonferenz (9. Juni)

Berlin International Aircraft Finance Conference (10.-11. Juni)

Durchgängiges Konferenzprogramm in der Space Conference Area in Halle 9, unter anderem mit der Earth Observation Conference

(9. Juni) und dem ILA SPACE DAY II am 10. Juni.

(9. Juni) und dem ILA SPACE DAY II am 10. Juni. Eigenes Konferenzprogramm für die Helikopter-Branche, unter anderem „Ausbildung, Simulation and Crew Management“ (10. Juni) und „40 Jahre Luftrettung in Deutschland“ (8. Juni)

Konferenz „all inclusive - ökonomische Chancen im Luftverkehr für alle“ (10. Juni)

Business Jets – Economic and Ecologic Impacts of a Growing Market (10. Juni).

Mit einem Anmeldestand auf dem Rekordniveau der letzten Veranstaltung steuert die ILA 2010 auf Erfolgskurs. Zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, die vom 8. bis 13. Juni auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld stattfindet, werden rund 1.100 Aussteller aus rund 40 Ländern erwartet. Auf der internationalen Leistungsschau der Luft- und Raumfahrt sind erstmals Aussteller aus Australien, Finnland, Mexiko, Monaco, Schweden, Singapur, der Türkei und Tunesien vertreten. Partnerland der ILA 2010 ist die Schweiz, die in diesem Jahr auch das Jubiläum „100 Jahre Schweizer Luftfahrt“ feiert. Nach dem derzeitigen Anmeldestand ist insbesondere eine deutliche Aufwertung der Beteiligung aus den USA und Japan sowie aus den europäischen Nachbarländern zu erwarten. Ein kräftiger Wachstumsschub geht auch vom Auftritt der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie aus. Allein der vom BDLI organisierte Gemeinschaftsstand weist mit rund 40 Ausstellern auf über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zur ILA 2008 auf. Einzelne Segmente der ILA 2010 wie das International Suppliers Center (ISC), das HeliCenter und CareerCenter haben im Vergleich zur letzten ILA deutlich zugelegt. Als roter Faden durch die Neuentwicklungen der Branche stellt der „Path of Innovation“ ausgewählte Innovationsprojekte zum Themenkomplex „Umwelt“ vor. Für die Fachwelt werden aus allen Bereichen der Aerospace-Industrie rund 100 Konferenzen angeboten.Fluggeräte aller Größen und Kategorien werden am Boden und in der Luft das aktuelle Leistungsspektrum der Aerospace-Industrie präsentieren. Als spektakulärste Weltpremiere wird der Militärtransporter A400 M von Airbus sein Debüt geben und auch im Flug zu sehen sein. Ein ganz besonderer Airbus A380, der erste Superjumbo der Lufthansa, wird zur Eröffnung der ILA 2010 erwartet. Nach dem Südafrikaflug landet das neue Lufthansa-Flaggschiff auf der ILA und nimmt danach den Liniendienst ab Frankfurt auf. Eine weitere A380 wird im Verlauf der ILA von der Fluglinie Emirates erwartet. Der mit modernster Avionik ausgestattete Transporthubschrauber CH-53GA (German Advanced) feiert ebenfalls Weltpremiere auf der ILA 2010. Als weiterer ILA-Neuling präsentiert sich die Dornier 228 NG (New Generation) von RUAG. Die 19sitzige 228NG ist mit moderner Avionik (Glascockpit) sowie einem neuen Fünf-Blatt-Propeller ausgerüstet. Viel Neues bietet auch der Hubschrauber-Bereich: Mit der S-92 stellt sich ein zweimotoriger mittlerer Mehrzweck-Transporthubschrauber des amerikanischen Herstellers Sikorsky erstmals auf der ILA vor, der im zivilen Bereich hauptsächlich für die Versorgung von Öl- und Gasplattformen (offshore) und im Such- und Rettungsdienst (SAR) genutzt wird. Ebenfalls von Sikorsky debütiert die S-434, ein leichter, einmotoriger Mehrzweck- und Schulungshubschrauber mit Turbinenantrieb. Erstkunde wurde 2009 das Innenministerium von Saudi-Arabien. Der AgustaWestland EH101, seit 2007 auch als AW101 bezeichnet, wurde als Transport-Hubschrauber zunächst für militärische Zwecke, später als zivile Version entwickelt. Die neue Bell 429 ist ein neunsitziger, zweimotoriger Hubschrauber des US-amerikanischen Herstellers Bell Helicopters mit Turbinenantrieb. Das Modell verfügt über einen Vierblatt-Hauptrotor mit variabler Drehzahl. Die Bell 429 kann sowohl mit einem einziehbaren Bugradfahrwerk als auch mit Kufen geliefert werden. Aufsehen erregen wird das Forschungsflugzeug Antares des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). DLR-H2 ist das weltweit erste bemannte und ausschließlich mit Brennstoffzellen angetriebene Flugzeug. Durch seinen Brennstoffzellenantrieb sind Start, Flug und Landung völlig CO2-frei. Als Kraftstoff kommt Wasserstoff zum Einsatz, der in einer direkten elektrochemischen Reaktion mit dem Sauerstoff der Luft ohne Verbrennung in elektrische Energie umgewandelt wird. Während dieser partikelfreien Reaktion entsteht als Reaktionsprodukt ausschließlich Wasser. Mit Eurofighter (EADS) und Gripen (Saab) werden die modernsten europäischen Kampfflugzeuge auf der ILA vertreten sein. Zu den außergewöhnlichen Exponaten zählt auch die Grob G520 Egrett, ein Spezialflugzeug mit einer Spannweite von 30 Metern, das u. a. zur Führung von UAVs (unbemannten Fluggeräten)verwendet werden kann. Die drei ersten ILA-Tage (8.-10.6.) sind ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten. Das Publikumswochenende (11.-13.6.) beinhaltet vor allem ein spektakuläres Flugprogramm, das auch das 100jährige Bestehen der ältesten Luftfahrtmesse der Welt mit einem eigenen Showblock würdigen wird. Aus jeder Dekade der ILA-Geschichte wird mindestens ein Fluggerät die rasante Entwicklung der Luftfahrt von den Anfängen bis zur Neuzeit dokumentieren: Angefangen von einer Douglas DC-3 aus dem Jahre 1934, über eine Messerschmitt Me-262 (1942) bis hin zum North American Rockwell OV10-Bronco (1965).Zwei Monate vor Beginn der ILA Berlin Air Show 2010 steht erneut eine große amerikanische Beteiligung fest. Die Gruppe der US-Aussteller wird von namhaften Herstellern wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Bell Helicopter und Sikorsky angeführt, beinhaltet aber auch kleine, hoch spezialisierte Anbieter wie beispielsweise AeroVironment, General Atomics, Breeze Eastern, Parker Aerospace, Vision Systems oder Wipaire. Als wichtigste Luftfahrtmesse in Kontinentaleuropa ist die ILA 2010 eine ideale Plattform für US-Firmen, um sich mit Geschäftspartnern und Kunden aus der gesamten Region und darüber hinaus zu treffen. Anlässlich der ILA findet eine U.S. Ambassador`s Reception statt, auf der sich hochrangige Regierungsvertreter und Vertreter des US-Militärs mit zahlreichen US-Firmen und ihren deutschen Partnern treffen.Die Schweiz hat mit einem repräsentativen Ländergemeinschaftsstand einen starken Auftritt als Partnerland der ILA 2010 angekündigt. „Deutschland ist für unsere Luft- und Raumfahrtindustrie der wichtigste Geschäftspartner in Europa“ sagt Peter Dietrich, Direktor vom Verband Swissmem. „Die Teilnahme an der ILA gehört deshalb als wichtige Kontaktplattform in die Agenda unserer Industriellen.“ Zahlreiche Delegationen aus Wirtschaft und Politik sowie der Publikumsliebling „Patrouille Suisse“ werden neben weiterem Fluggerät auf der Berlin Air Show erwartet.Ein spezielles Instrument zur Besucherführung hat die ILA auch in diesem Jahr eingerichtet: Die neuesten Innovationen im Bereich Ökoeffizienz und Umweltverträglichkeit präsentieren die Aussteller auf einer virtuellen Plattform und zeigen die gesamte Palette der Innovationskraft der Branche. Die Palette der Beiträge umfasst die gesamte Welt der Luft- und Raumfahrtbranche. Es beginnt am Boden bei ressourcensparenden Ausbildungskonzepten für Hubschrauberpiloten. Von neuartigen Werkstoffen für den Bau von Luftfahrzeugen, über ökologische Konzepte bei der Bewegung von Flugzeugen am Boden und in der Luft bis zu Bauteilen für Erdbeobachtungssysteme im Umweltschutz präsentiert sich die Vielfalt und Selbstverständlichkeit, mit der verantwortungsvolles Handeln im Themenumfeld Umwelt praktiziert wird.Das HeliCenter auf der ILA 2010 präsentiert sich internationaler als je zuvor: Die großen Hubschrauber-Hersteller, Zulieferer und Ausrüster werden auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld erwartet, allen voran AgustaWestland, Bell Helicopters, Eurocopter, MD Helicopters, Robinson und Sikorsky. Damit wird die ILA 2010 der wichtigste europäische Treffpunkt der Hubschrauberbranche in diesem Jahr. Die starke Beteiligung des internationalen Drehflüglermarktes spiegelt die optimistischen Erwartungen der Branche nach zwei schwierigen Jahren wider. Das ILA HeliCenter ist mit seinem Ausstellungsangebot, eigenem Heliport und branchenspezifischem Konferenzprogramm eine ideale Marketingplattform rund um den Drehflügler und derzeitige wie zukünftige zivile und militärische Anwendungen. Es bietet Schwerpunkte wie Lufttransport, Luftrettung, Katastrophenschutz, After Sales Service, MRO, Flight Training und den gesamten Bereich militärischer Verwendungen. Aussteller und Exponate werden einen repräsentativen Querschnitt heutiger Hubschraubermissionen abbilden. Dazu zählen die neuesten militärischen Produkte wie der taktische Transporthubschrauber NH 90, der Kampf- und Unterstützungshubschrauber Tiger, der schwere Transporthubschrauber CH 53 GA, modernste Polizei- und Rettungshubschrauber wie EC 135, Bell 429 oder MD 902 sowie Modelle für den VIP- Transport, zur Ausbildung und zum Training oder für die kommerzielle Luftarbeit (unter anderem R 22 und R 44, EC 120, EC 155, BO 105). Erstmals zu sehen ist der UH 72 Lakota der US Army. Täglich findet ein spektakulärer Kunstflug mit einer BO 105 von Red Bull statt. Auch der zunehmenden Bedeutung kostengünstiger, effizienter und zeitgerechter Wartung und Instandsetzung sowie simulatorgestützter Aus- und Weiterbildung von Boden- und Flight-Crews wird durch die Präsenz entsprechender Anbieter Rechnung getragen.Wie keine andere Aerospace-Messe thematisiert die ILA 2010 das Segment „Raumfahrt“ mit ebenso informativen wie publikumsattraktiven Ausstellungsschwerpunkten. Bestandteile des Raumfahrtbereichs in Halle 9 sind der ILA Space Pavilion, die direkt angebundenen Space Conference Area sowie die ILA Space World. Damit spiegelt die ILA 2010 die ganze Bandbreite europäischer Raumfahrtaktivitäten wider und unterstreicht ihren Stellenwert als wichtigster Treffpunkt in diesem Jahr von Entscheidungsträgern aus Politik, Industrie, Agenturen, Forschung und Wissenschaft sowie von zivilen und militärischen Nutzern. Der von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie BMWi, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie BDLI getragene ILA Space Pavilion steht bei der ILA 2010 ganz im Zeichen der wichtigsten europäischen und deutschen Raumfahrtprogramme. Unter dem Motto „Our Mission: The Planet“ greift der Space Pavilion Anwendungsfelder in der Raumfahrt wie „Erdbeobachtung“, „Navigation“ und „Telekommunikation“ sowie die Raumfahrtbereiche „Wissenschaft“, „Exploration“, „bemannte Raumfahrt-ISS“ und den „Zugang zum Weltraum“ auf. Die Besucher erwartet eine emotionale Ausstellung, die Raumfahrt zum Greifen nah macht und den Nutzen für die Erde dabei in den Mittelpunkt stellt. Reale Flughardware wie ein Original-Triebwerk der Ariane 5 Trägerrakete unterstreicht dabei das „Erlebnis Raumfahrt“. Zusätzlich bietet die ILA 2010 mit der „ILA Space World“ als einzige Messe in Europa ein für Raumfahrtagenturen und -industrie reserviertes Ausstellungsareal.Das International Suppliers Center (ISC) kann den besten Anmeldestand von Seiten der Ausrüstungs- und Zuliefer-Industrie seit seiner Etablierung 2006 vorweisen. Das als „Messe in der Messe“ konzipierte Ausstellungssegment der ältesten Luft- und Raumfahrtmesse der Welt weist über 60 Prozent mehr Aussteller als 2008 auf. Geöffnet ist das ISC an den drei ILA-Fachbesuchertagen vom 8. bis 10. Juni. Rund 250 Aussteller aus 16 Ländern (ILA 2008: 146 , 9 Länder) werden ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in der über 5.000 Quadratmeter großen Halle 11 auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld präsentieren. Etwa die Hälfte der Aussteller stammt aus dem Ausland. Erstmals stellen sich Unternehmen aus Belgien, Finnland, Indien, Japan, Singapur, Schweiz, Taiwan und Tunesien der Fachwelt vor. Neu bei der ILA 2010 ist der International Buyers` Day am 9. Juni, der exklusiv den ISC-Ausstellern direkte B2B-Gespräche mit den Einkäufern führender internationaler OEMs und 1st Tier Suppliern ermöglicht. Rund 60 hochkarätige Procurement-Spezialisten von OEMs und 1st Tier-Suppliern haben bereits ihren Besuch des ISC und ihre Teilnahme am International Buyers` Day angekündigt.Die Teilstreitkräfte und militärischen Organisationsbereiche Heer, Luftwaffe, Marine, Zentraler Sanitätsdienst und Streitkräftebasis beteiligen sich unter dem Motto „ILA 2010 – Treffpunkt Bundeswehr“. Dabei präsentiert sich die Bundeswehr als eine moderne Armee im Einsatz: Im Rahmen der Übung „Joint Relief“ wird mit 40 Luftfahrzeugen ein gemeinsames Szenario der Streitkräfte mit Bezug zu möglichen Einsätzen live dargestellt, das unterschiedlichste Fähigkeiten in Kombination beinhaltet: Luftnahunterstützung durch Kampfflugzeuge, Anlandung von eigenen Streitkräften mit dem Hubschrauber sowie Evakuierung von Geiseln gehören dabei ebenso zur Übung wie die permanente Absicherung des Luftraumes durch Kampfhubschrauber und -flugzeuge. Der Treffpunkt Bundeswehr bietet den Besuchern ein umfangreiches Angebot an Exponaten. Es werden militärisches Großgerät und alle im Einsatz befindlichen Luftfahrzeuge vom Eurofighter über den Hubschrauber Tiger bis hin zum MedEvac-Airbus zu sehen sein. Besonders gespannt sein darf man auch auf das unbemannte Fluggerät Heron, das die Bundeswehr seit März 2010 zur Lageaufklärung in Afghanistan einsetzt.Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Luftwaffe und wehrtechnischen Unternehmen der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie wird auf der ILA 2010 erstmals in einem eigenen gemeinsam konzipierten Ausstellungspavillon präsentiert. Die Luftwaffe stellt gemeinsam mit den BDLI-Mitgliedsunternehmen Autoflug, EADS Defence&Security, Eurocopter, MTU und Rolls-Royce diese Kooperationen Fachbesuchern und der breiten Öffentlichkeit vor. Eingebunden wird dieser Auftritt in den Ausstellungsbereich der Bundeswehr (Display 1). Der Kooperationspavillon Luftwaffe - BDLI ist so etwas wie die Boxengasse der ILA. Besucher werden live einen Triebwerkswechsel am Eurofighter beobachten oder den Schleudersitz eines Kampflugzeuges bei der Befundung und Grundüberholung sehen. Mechaniker demonstrieren den Ausbau von Verdichterschaufeln an einem Hubschraubertriebwerk und Experten der Luftwaffe und der Industrie erläutern die Auswertung eines Flight-Data-Recorders des UH Tiger.In Deutschland sind nach aktuellen Angaben des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) rund 1.200 Stellen allein für Ingenieure der Luft- und Raumfahrttechnik unbesetzt. Vor diesem Hintergrund kommt der ILA 2010 besondere Bedeutung hinsichtlich der Nachwuchsförderung zu. Das zweitägige ILA-CareerCenter wendet sich am 11. und 12. Juni an den gesamten Nachwuchs in der Luft- und Raumfahrt. Ob Schüler oder Studenten, Berufseinsteiger oder erfahrene Fachkräfte: Ihnen bietet das CareerCenter in Halle 6 die Möglichkeit, sich umfassend über berufliche Chancen zu informieren und direkte Kontakte zu künftigen Arbeitgebern zu knüpfen. Schirmherr des CareerCenters ist der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Rainer Brüderle. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist das ILA-CareerCenter mit über 60 beteiligten Unternehmen und Institutionen und einem Flächenzuwachs um 30 Prozent noch stärker als auf der ILA 2008 belegt. Zu den Ausstellern der 3.000 Quadratmeter großen Halle zählen beispielsweise die Bundeswehr, die Deutsche Flugsicherung, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Diehl, EADS, Liebherr, Northrop Grumman LITEF, Rheinmetall und Rolls-Royce Deutschland. Vorträge, Firmenpräsentationen und Bewerbungsschulungen runden das Programm ab. Über die komplexe und vielfältige Arbeitswelt in der Luft- und Raumfahrt sprechen im CareerCenter Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik, vom Azubi bis zum CEO, vom Techniker bis zum Testpiloten.Mit dem umfangreichsten Konferenzprogramm aller internationalen Luftfahrtmessen unterstreicht die ILA 2010 ihre weltweit führende Position als Kongressmesse für den gesamten Aerospacebereich. Rund 100 Messe begleitende Konferenzen und Tagungen, Workshops und Vortragsveranstaltungen werden parallel zur Berlin Air Show den Fachleuten aus allen Geschäftsfeldern der Luft- und Raumfahrtindustrie angeboten. Damit bietet die ILA zusätzlich zum Produkt- und Dienstleistungsangebot in den Messehallen und auf dem Freigelände ein aktuelles Informationsangebot zu wichtigen Fragen und Herausforderungen der Branche und präsentiert sich als unverzichtbares Forum für den fachlichen Dialog. Die einzelnen Konferenzthemen gliedern sich in die zehn Schwerpunkte „Kommerzieller Luftverkehr“, „Politik und Wirtschaft“, „Forschung und Entwicklung“, „Verteidigung und Sicherheit“, „Raumfahrt“, „Ausrüstung, Triebwerke“, „Maintenance, Technical Services“, „General Aviation“ „Bildung und Karriere“ sowie „Helikopter“. Zu den Konferenzhighlights zählen:

ILA 2010 Berlin