ILA 2008 öffnet heute die Tore

Eine der grössten Luftfahrtausstellungen öffnet heute die Tore für das Fachpublikum. 1127 Aussteller nehmen an der ILA 2008 in Berlin Schönefeld teil.

An der ILA präsentieren zwischen dem 27 Mai 2008 und dem 1. Juni 2008 Unternehmungen aus 37 Ländern ihre Luft- und Raumfahrtprodukte. Die Organisatoren meldeten, dass die 13 Messehallen mit einer Ausstellungsfläche von 250.000 Quadratmetern restlos belegt seien. An der ILA werden 200.000 Besucher erwartet, unter den prominentesten Gästen wird heute Mittag die Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.